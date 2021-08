Mark van Bommel schrijft geschiedenis met koploper VfL Wolfsburg: ‘Niet arrogant worden’

,,Als ik mag kiezen, win ik liever volgende week", zei Van Bommel nadat hij in de voorbereiding met 1-2 had verloren van Atlético Madrid. Die nederlaag was toen al de vijfde op rij voor de Nederlandse coach. Tot overmaat van ramp volgde daarna een reglementaire uitschakeling in het DFB Pokal-toernooi omdat Van Bommel één keer te vaak wisselde tegen Preuẞen Münster.

Het team van Van Bommel stroomde dus niet over van vertrouwen bij de start van het nieuwe Bundesliga-seizoen, maar dat bleek niet uit de eerste resultaten. Promovendus VfL Bochum, dat bijna de hele wedstrijd met tien man speelde, werd nipt met 1-0 verslagen door een goal van Wout Weghorst. Vervolgens werd Hertha BSC met 1-2 verslagen en afgelopen weekend was RB Leipzig het slachtoffer: 1-0.



De resultaten zorgen uiteraard voor een vrolijke Van Bommel. Niet in de laatste plaats omdat het VfL Wolfsburg nog nooit lukte om de eerste drie Bundesliga-wedstrijden allemaal te winnen. Het is ook voor het eerst dat Die Wölfe met minstens drie wedstrijden gespeeld bovenaan staan aan het einde van een speelronde sinds in het seizoen 2008/2009 de landstitel werd behaald. ,,Ik wist dat niet, maar statistieken zijn er altijd om te verbreken. We zijn heel blij dat we in zo'n topwedstrijd met publiek hebben kunnen winnen", aldus Van Bommel bij NDR.

De stemming is dus ineens opperbest in Wolfsburg: ,,Dat is altijd zo geweest", zei Van Bommel, die onder meer zijn voormalige club Bayern München onder zich houdt: ,,Niet alleen Bayern staat onder ons. Op dit moment staan alle teams onder ons, maar dat kan ook snel weer veranderen. We moeten realistisch zijn. Het is mooi dat we negen punten hebben, maar er zijn geen garanties dat dit zo doorgaat en we moeten ook niet arrogant worden.”



Na de interlandperiode hervat VfL Wolfsburg de Bundesliga met een uitwedstrijd tegen het Greuther Fürth van Justin Hoogma en Jetro Willems. Daarna volgt midweeks de eerste wedstrijd in de Champions League op bezoek in Lille bij Sven Botman en consorten.

Volledig scherm Mark van Bommel. © REUTERS