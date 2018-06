Marokko neemt waardig afscheid van WK

Door Dennis van Bergen



De afscheidsgroet tussen de Marokko-spelers en de massaal aanwezige supporters was een emotionele, kort na afloop van het duel met Spanje. En, dat tenminste zo, een waardige. Het elftal van Hervé Renard had dan weliswaar niet de volgende ronde bereikt in Rusland; de lof was er ontegenzeggelijk wél voor de equipe die met spelers als Karim El Ahmadi, Nordin Amrabat en de vanavond teleurstellende Hakim Ziyech behoorlijk 'Nederlands' getint was.



Het laatste wapenfeit van de Noord-Afrikanen: een 2-2 gelijkspel tegen Spanje. Het was een voorstelling waarin de Marokkanen ronduit verdienstelijk speelden, via Khalid Boutaïb de leiding namen, Spanje later terug zagen komen via Isco, zelf vervolgens knap uitliepen naar 2-1 via Youssef En-Nesyri, maar uiteindelijk genoegen moesten nemen met 2-2 na een randje buitenspel-doelpunt van Iago Aspas.



Spanje gaat daarmee door naar de volgende ronde, zij het moeizaam. Vandaar vermoedelijk de getergde blik bij Sergio Ramos na afloop van de harde confrontatie met de Leeuwen van de Atlas.



Ramos, hij kan soms het bloed onder de nagels halen van neutrale toeschouwers en tegenstanders, zoals ook van Nordin Amrabat vanavond tegen Marokko. De oud-PSV'er kreeg ten onrechte geel na een ongelukkig onderling duel. Maar de aanwezigheid van de Real Madrid-verdediger in het Spaanse Elftal op WK's is al bijna net zo vanzelfsprekend als die van De Dom in Utrecht of de Euromast in Rotterdam. Zijn optreden tegen Marokko betekende vanavond zijn zestiende op een mondiaal eindtoernooi, een evenaring van het aantal duels dat doelman Andoni Zubizaretta in dat kader speelde namens La Selección.



Misschien is het juist wel het gebrek aan die typische Ramos-routine waardoor Marokko, ondanks de credits die het de voorbij wedstrijden vergaarde op het WK, niet naar de volgende ronde gaat. De pure leepheid die het miste in de met 1-0 verloren duels tegen Iran en Portugal.



Vanavond? Vanzelfsprekend was Spanje voetballend beter, met Iniesta en Isco die elkaar voor rust feilloos aanvoelden. Maar puur kijkend naar écht grote kansen, had Marokko simpelweg ook kunnen winnen. Kort na zijn openingstreffer verzuimde Boutaïb dé kans op zijn tweede te maken, terwijl Nordin Amrabat in het begin van de tweede helft de kruising raakte met een prachtige afstandspegel.



Vandaar dat voor Ziyech en co slechts de complimenten resten na het eerste WK-optreden van de Afrikanen in twintig jaar, zo fraai afgesloten met een 2-2 remise tegen Spanje.



Spanje? Gezien de huidige vorm krijgt de poulewinnaar het nog heel lastig in de tweede ronde. Dan is de tegenstander Rusland. Nummer twee Portugal treft Uruguay.