Marseille even in schaduw PSG na zege op Nîmes

Barça krijgt boete van 780 euro voor eerbetoon aan Maradona

2 december De Spaanse voetbalbond heeft geen clementie getoond voor het eerbetoon van Lionel Messi aan zijn vorige week overleden landgenoot Diego Maradona. FC Barcelona moet een boete van 780 euro betalen omdat de sterspeler zondag na zijn doelpunt in de thuiswedstrijd tegen Osasuna (4-0) zijn shirt uittrok waarna hij het tricot met nummer 10 liet zien dat Maradona droeg in zijn jaartje bij Newell’s Old Boys in 1993.