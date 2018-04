Marseille maakt misstap in Franse competitie

De ploeg van coach Rudi Garcia kwam tegen middenmoter Angers niet verder dan 1-1. Florian Thauvin opende al in de derde minuut uit een strafschop de score voor Marseille, dat in de 79ste minuut de gelijkmaker van Ismaël Traoré incasseerde.

Met nog drie speelronden te gaan, is de strijd om de tweede plek achter kampioen Paris Saint-Germain nog volop aan de gang. Marseille heeft als nummer vier nu twee punten minder dan nummer twee Olympique Lyon, dat zaterdag met 2-0 won van FC Nantes.

Met een treffer en een assist vervulde Memphis Depay opnieuw een hoofdrol. De onttroonde titelhouder AS Monaco zakte naar de derde plek door een gelijkspel tegen Amiens SC (0-0), met één punt minder dan Olympique Lyon.

Marseille verdedigt donderdag in Salzburg een voorsprong van 2-0 in de halve finales van de Europa League.