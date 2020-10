Marseille wint voor eerst in maand weer eens, Strootman invaller

Florian Thauvin opende in de 5de minuut de score. Na een kwartier spelen had de aanvaller de voorsprong kunnen vergroten, maar doelman Benoît Costil stopte zijn strafschop. In de tweede helft liep Marseille via Jordan Amavi en een eigen doelpunt van de Braziliaan Pablo alsnog verder uit. Bordeaux scoorde in de 83ste minuut via Josh Maja tegen.