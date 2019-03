Martens leidt Barça naar laatste 4, Lyon op koers voor titelprolongatie

Olympique Lyon blijft keurig op koers voor prolongatie van de Champions League bij de vrouwen. Met Shanice van de Sanden als invalster won de titelverdediger uit Frankrijk ook de return in de kwartfinale van VfL Wolfsburg. Op de 2-1 in Lyon volgde vanavond een overwinning van 4-2. Lyon kende het alleen kort na de rust een lastige fase toen de Deense Pernille Harder het bij Wolfsburg op de heupen kreeg. In no-time poetste ze de 0-2 van Lyon weg. Maar het nieuwe elan werd binnen enkele minuten de kop ingedrukt door Eugénie Le Sommer. Het bleek de nekslag voor de Duitse voetbalsters. In de slotfase scoorde Le Sommer nogmaals. Kort daarna werd ze vervangen door Van de Sanden.

Olympique Lyon neemt het in de halve finale van de Champions League op tegen Chelsea. De ploeg uit Londen verdedigde met succes de zege van 2-0 in Londen. PSG leek lang af te stevenen op een verlenging door een snelle 2-0-voorsprong, maar diep in blessuretijd maakte Francesca Kirby voor Chelsea de belangrijke uitgoal: 2-1.



FC Barcelona treft in de andere halve finale Bayern München, dat na de 1-1 bij Slavia Praag vanavond in eigen huis het verschil maakte: 5-1. Jill Roord viel in en maakte de vijfde treffer. Lineth Beerensteyn was eveneens invalster, Jacintha Weimar bleef op de bank.



De halve finales worden afgewerkt op 20 of 21 en 27 of 28 april. De CL-finale is op 18 mei in de Hongaarse hoofdstad Boedapest.