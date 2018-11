Martial terug bij nationale ploeg Frankrijk tegen Oranje

Martial neemt de plek in van Olympique Marseille-aanvaller Dimitri Payet, die bij de vorige interlands van Frankrijk tegen IJsland (2-2) en Duitsland (2-1 winst) nog van de partij. Ook middenvelder Tanguy Ndombele van Olympique Lyon is weer opgeroepen door Deschamps. Naast verdedigers Lucas Digne (Everton) en Mamadou Sakho (Crystal Palace) zitten verder negentien spelers in de selectie die afgelopen zomer de tweede Franse wereldtitel veroverde in Rusland.

Real Madrid-verdediger Raphaël Varane raakte eind oktober geblesseerd in de verloren ‘Clásico’ tegen FC Barcelona (5-1) en kwam sindsdien niet meer in actie, maar hij is door Deschamps wel opgeroepen voor de komende interlands. Onduidelijk is of hij op tijd hersteld is voor de krachtmeting met Oranje. Frankrijk heeft met zeven punten uit drie duels aan een gelijkspel genoeg om zich te verzekeren van de eerste plaats in groep 1 van de A-divisie in de Nations League. Oranje staat na een nederlaag in Parijs (2-1) en de winst op Duitsland (3-0) op drie punten uit twee wedstrijden.