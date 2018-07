Martínez trots op Rode Duivels: 'Als we moeten verliezen, dan maar zo'

Juventus wil Europa veroveren met Ronaldo

18:12 In Italië staat Juventus al jarenlang op eenzame hoogte, maar in Europa wil het steeds maar niet lukken voor de 'Oude Dame'. Na de winst in 1996 van de Champions League volgden vijf verloren finales in het belangrijkste Europese bekertoernooi, waarvan twee in de afgelopen vier jaar.