Matchwinner Van Dijk: We kunnen met Liverpool geschiedenis schrijven

Tweemaal scoren in één wedstrijd overkwam Van Dijk in zijn carrière drie keer eerder. ,,Afgelopen februari voor Liverpool tegen Watford (5-0). En Bij Celtic. Tegen Hearts (0-4) en bij Ross County (1-4).” Het scheelde weinig of de aanvoerder van het Nederlands elftal had een hattrick achter zijn naam gekregen. Door een tackle van ploeggenoot Georginio Wijnaldum kon hij net niet voldoende richting aan de bal geven.



De inbreng van Van Dijk kwam voor Liverpool als een geschenk uit de hemel op een dag waarop weinig lukte. ,,We speelden paniekerig, omdat we niet op de juiste manier druk zetten en voetbalden zoals we wilden. Dat kan liggen aan de energie die we drie dagen geleden in de Champions League hebben verspild tegen Napoli (1-1). We hadden een zware wedstrijd in de benen. Dan moet je zo’n duel als vandaag beter managen.”