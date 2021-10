Matig Barcelona boekt dankzij Piqué broodnodige zege in Champions League

FC Barcelona heeft na twee ontluisterende nederlagen eindelijk de eerste overwinning in de Champions League te pakken. In een zeer matig duel in Camp Nou werd Dinamo Kiev met 1-0 verslagen. Matchwinner Gerard Piqué werd op 34-jarige leeftijd de oudste doelpuntenmaker ooit voor Barcelona in de Champions League.

De winnende goal viel tien minuten voor rust, toen Piqué bij een diepe bal van Jordi Alba precies op de juiste plek stond. De verdediger deed daarmee wat de aanvallers van Barcelona al drie wedstrijden op rij niet lukt, want tegen zowel tegen Bayern München (0-3) als Benfica (3-0) scoorde alleen de opponent.

Bij Barcelona hadden met Frenkie de Jong, Memphis Depay en Luuk de Jong alle Nederlanders een basisplaats. Luuk de Jong startte voorin centraal, Depay kwam vanaf links en oud-Ajacied Sergiño Dest vanaf rechts. Dest kreeg al in de tweede minuut een goede kans, maar hij kopte de bal over.

Bekijk het doelpunt van Gerard Piqué.

Barcelona drong Kiev terug en ook Luuk de Jong kreeg kansen. In de 19e minuut had de oud-PSV’er de score met zijn hoofd moeten openen, maar hij trof net als Dest geen doel. Een paar minuten later redde Kiev-doelman Heorhiy Buschan goed op een schot van Luuk de Jong.

Kiev had steeds meer hoop de rust te halen zonder tegentreffer, maar dat lukte niet. Verdediger Gerard Piqué volleyde de bal in de 36e minuut, op aangeven van Jordi Alba, raak: 1-0.

Luuk de Jong werd in de rust gewisseld voor Ansu Fati, die in de 55e minuut de geheel vrijstaande Sergio Busquets oversloeg en tevergeefs voor eigen succes ging. Barcelona hield daarna een overwicht, maar treffers vielen niet meer. Koeman haalde Depay in de 75e minuut naar de kant voor Sergio Agüero. Frenkie de Jong kreeg in de slotfase een gele kaart.

Met drie punten uit drie wedstrijden wipt Barcelona in de stand over Dinamo Kiev (1 punt) heen. Benfica (20 oktober) en Bayern München (6 punten) staan om 21.00 uur in Lissabon tegenover elkaar.

