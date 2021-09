Matthijs de Ligt vervult hoofdrol bij Juventus: ‘Wij moeten eigenlijk alle duels winnen’

samenvattingMatthijs de Ligt bezorgde Juventus gisteravond een broodnodige overwinning in de Serie A. De kwakkelende topclub keek op bezoek bij Spezia tegen een 2-1 achterstand aan, maar kwam dankzij matchwinner De Ligt uiteindelijk toch met de schrik vrij: 2-3. ,,Als Juventus moeten we eigenlijk alle wedstrijden winnen”, was de eerste reactie van de Nederlander.

,,Wat dat betreft zijn we wat aan de late kant", vervolgde De Ligt. ,,Laten we daarom maar doen alsof het seizoen nu is begonnen en dat we vanaf nu geen punten meer weggeven. Ook tegen Spezia was het weer lastig. Gelukkig hebben we karakter getoond nadat we kort na rust op achterstand kwamen. Daardoor hebben we het duel naar ons toe weten te trekken.”

Juventus, dat was afgegleden naar de achttiende plaats, boekte zo na vijf speelronden eindelijk de eerste zege van het seizoen. Uit de eerste vier wedstrijden sprokkelde de 36-voudig Italiaans kampioen maar twee puntjes.

De Ligt kreeg de bal in de 72ste minuut na een afgeslagen corner voor zijn voeten, twijfelde geen moment en verraste Spezia-doelman Jeroen Zoet met een schot in de uiterste hoek. Voor de verdediger, die onlangs zijn basisplaats bij Oranje kwijtraakte, is het zijn zesde competitietreffer in dienst van de ‘Oude Dame’.

Volledig scherm Matthijs de Ligt is de gevierde man na zijn doelpunt tegen Spezia. © REUTERS

Na iets minder dan een half uur was Juventus via Moise Kean voor de eerste keer op voorsprong gekomen. Hij deed dat op aangeven van Adrien Rabiot. Een minuut of vijf later was het alweer gelijk, Emmanuel Gyasi scoorde met een fraai schot uit een moeilijke hoek.

Meteen na de rust werd het nog erger voor de vorig seizoen onttroonde kampioen, omdat de Fransman Janis Antiste de thuisclub op voorsprong zette. Vervolgens maakte Federico Chiesa de gelijkmaker, waarna De Ligt tekende voor de bevrijdende 2-3.

Volledig scherm © EPA

Zege Milan

AC Milan staat aan de kop van de Italiaanse voetbalcompetitie weer naast kampioen en stadgenoot Inter. Milan won woensdag de thuiswedstrijd tegen Venezia, 2-0. Het duurde even voor de thuisclub op voorsprong kwam. Pas in de 68ste minuut scoorde de Spanjaard Brahim Díaz, na voorbereidend werk van Theo Hernandez. De 2-0 kwam op naam van Fransman Hernandez.

Inter en Milan hebben beide 13 punten, Napoli volgt op 1 punt. De kampioen won eerder in de week van Fiorentina. Napoli speelt donderdag tegen Sampdoria en kan beide Milanese clubs inhalen.

Volledig scherm © EPA