Max Meyer door het stof voor video van zijn vader

Fotoserie Duizenden Deense fans via Zoom ‘aanwezig’ bij competitie­wed­strijd

28 mei De app Zoom, een ieder welbekend in corona-tijden, heeft een belangrijke rol gespeeld bij de competitiehervatting in Denemarken. De app waarmee je kunt videobellen en dus -vergaderen, werd ingezet bij de wedstrijd tussen Aarhus en Randers (1-1), de eerste wedstrijd in elf weken. Zo konden duizenden fans op gigantische schermen ‘aanwezig’ zijn bij de wedstrijd.