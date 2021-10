Mbappé helpt Messi-loos PSG aan ontsnapping tegen Angers

Samir Nasri maakt tongen los: 41-voudig Frans internatio­nal onherken­baar in benefietdu­el

13 oktober Samir Nasri heeft vanavond de tongen losgemaakt op social media. De 34-jarige Fransman keerde terug in het shirt van Olympique Marseille in het benefietduel met een UNICEF-elftal, maar was bijna niet meer te herkennen.