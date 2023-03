Mbappé redt PSG met 3000ste Ligue 1-goal, Janssen trefzeker voor FC Antwerp

met samenvattingenEr werd vandaag in de buitenlandse competities vandaag weer volop gevoetbald, waarbij er ook weer de nodige Nederlandse inbreng was. Zo boekte het Antwerp van Mark van Bommel dankzij doelpunten van Jurgen Ekkelenkamp en Vincent Janssen een zege en sloeg Kylian Mbappé in de wedstrijd tegen Marco Bizot toe. En wat gebeurde er nog meer op de buitenlandse velden?

Mark van Bommel blijft het goed doen met Antwerp FC. De Nederlandse trainer zag zijn elftal zaterdag met 2-0 winnen bij hekkensluiter Seraing, waarbij er een hoofdrol was weggelegd voor twee Nederlanders. Middenvelder Jurgen Ekkelenkamp opende na een kwartier de score. Kort daarvoor kreeg Seraing-speler Daniel Opare een rode kaart.

En in de negentiende minuut verdubbelde Vincent Janssen de voorsprong. Voor de aanvaller was het dit seizoen zijn zestiende treffer in de competitie. Antwerp steeg dankzij de zege naar de tweede plek, met zeven punten minder dan koploper Racing Genk, en is nu negen duels op een rij ongeslagen in de Belgische competitie. Naast Ekkelenkamp en Janssen had ook Gyrano Kerk een basisplek bij Antwerp. Calvin Stengs was geblesseerd.

Programma Premier League (Engeland)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Real Madrid buigt achterstand om

Real Madrid won vandaag de thuiswedstrijd tegen Espanyol (3-1). De Madrilenen handhaven zich op de tweede plaats in de stand met 6 punten minder dan koploper FC Barcelona, dat morgen in actie komt. Espanyol kwam na acht minuten aan de leiding in Bernabéu door een treffer van clubtopscorer Joselu. De ploeg van coach Carlo Ancelotti draaide de snelle achterstand nog voor de rust om. Halverwege de eerste helft viel de gelijkmaker. Vinícius Júnior kwam over links opzetten en schoot de bal raak in de verre hoek. Nog voor rust kopte Éder Militão een fraaie voorzet met buitenkant rechts van Aurélien Tchouameni binnen. Marco Asensio maakte diep in blessuretijd de derde treffer voor Real Madrid.

Programma La Liga (Spanje)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Koploper Napoli neemt na rust afstand van Atalanta

Napoli heeft zich hersteld van de nederlaag van vorige week tegen Lazio (0-1). De koploper zette Atalanta met 2-0 aan de kant en kan zo langzamerhand gaan aftellen naar de eerste landstitel sinds 1990. Napoli heeft, met nog twaalf speelronden te gaan, een voorsprong van 18 punten op Inter. De nummer 2 verloor vrijdag met 2-1 van Spezia. Khvicha Kvaratskhelia zette Napoli na een uur spelen op fraaie wijze op voorsprong. De Georgiër zette de verdedigers van Atalanta met twee mooie kapbewegingen op het verkeerde been en schoot de bal vervolgens hard en hoog in het doel (1-0). Verdediger Amir Rrahmani kopte Napoli een kwartier voor tijd, uit een hoekschop, op 2-0. Bij Atalanta (zesde) deed Oranje-international Marten de Roon de gehele wedstrijd mee. Teun Koopmeiners en Hans Hateboer ontbraken met blessures.

Programma Serie A (Italië)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma Bundesliga (Duitsland)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Mbappé redt Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain voorkwam - drie dagen na de Champions League-uitschakeling tegen Bayern München - vanavond pas vlak voor tijd een nieuwe tegenslag. Kylian Mbappé maakte in blessuretijd de winnende treffer voor PSG, dat de rest van dit seizoen niet meer kan beschikken over de aan zijn enkel geopereerde Neymar. In de 37e minuut kwam Paris Saint-Germain op voorsprong via Carlos Soler nadat Marco Bizot een schot niet goed kon verwerken. Stade Brest maakte kort voor rust gelijk. Spits Franck Honorat was trefzeker na een counter: 1-1. Dankzij sterspeler Mbappé wist het elftal van coach Christophe Galtier alsnog te winnen. Mbappé maakte het 3000ste doelpunt voor de Parijse club in de Ligue 1 en kwam qua aantal goals in de Franse competitie (138) op gelijke hoogte met Edinson Cavani. De koploper heeft 11 punten voorsprong op nummer 2 Olympique Marseille, dat zondag tegen Strasbourg voetbalt.V

Programma Ligue 1 (Frankrijk)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma Jupiler Pro League (België)