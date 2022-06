Mbappé sprint weg bij Trauner en helpt Fransen aan puntje, Kroatië brengt spanning terug met zege in Denemarken

Frankrijk moet in de laatste drie duels voorkomen dat het als vierde eindigt in de poule en daardoor degradeert naar League B van de Nations League. De ploeg van bondscoach Didier Deschamps speelt maandagavond in het Stade de France nog tegen Kroatië. Deschamps koos er vanavond opnieuw voor om Mbappé op de bank te laten beginnen, nadat de steraanvaller van Paris Saint-Germain maandagavond al negentig minuten naast Karim Benzema had gezeten in Split, waar Frankrijk met 1-1 gelijkspeelde tegen Kroatië.



Benzema stond vanavond wel weer in de basis, maar het was Oostenrijk dat na 37 minuten op voorsprong kwam. Na slordig balverlies op het middenveld kwam de bal via Marko Arnautovic (101 interlands) en Konrad Laimer bij spits Andreas Weimann, die in zijn achttiende interland zijn eerste interlandgoal maakte: 0-1.

Frankrijk kwam er ook in de tweede helft niet echt doorheen en dus kwam in de 63ste minuut Mbappé toch maar het veld in, als vervanger van de onzichtbare Antoine Griezmann. Feyenoord-verdediger Gernot Trauner speelde een solide wedstrijd in zijn zevende interland voor Oostenrijk, maar in de 83ste minuut sprintte Mbappé na een pass van Christopher Nkunku razendsnel bij hem weg om vervolgens via de onderkant van de lat de 1-1 binnen te schieten. Mbappé leek drie minuten later ook nog de 1-2 te maken, maar via de Oostenrijkse keeper Patrick Pentz (zeven reddingen) ging de bal tegen de lat en dus bleef het bij een gelijkspel in het Ernst Happelstadion in Wenen, waar de verluchting vanavond gelukkig wel direct werkte en het mysterieuze gat in de middencirkel ook weer was gedicht.

Volledig scherm © AFP

Mbappé gaf na de wedstrijd aan dat hij nog last heeft van een blessure, maar zei dat hij er indien nodig zal staan tegen Kroatië. ,,Dit was niet het resultaat waar we voor kwamen, maar we pakken dit punt en proberen maandag te winnen”, keek Mbappé vooruit. Hij gaf toe dat hij nog last had van de blessure aan zijn linkerknie die hij opliep in het duel met Denemarken en waardoor hij toen alleen de eerste helft speelde. ,,Ik ben nog niet 100 procent fit, maar ik zal spelen als het moet. Als de coach me nodig heeft dan zal ik er staan. Het is de laatste wedstrijd voor de vakantie, dus ik kan het een beetje forceren.”

Modric als invaller belangrijk voor Kroaten

Kroatië won met 0-1 van Denemarken in het stadion Parken in Kopenhagen, waar de Kroaten op 28 juni vorig jaar nog voor enorm spektakel zorgde in de achtste finale tegen Spanje (3-5 nederlaag na verlenging) op het EK. Vanavond bleef een nieuw spektakel uit, maar invaller Luka Modric gaf de wedstrijd na de rust wat meer leven. In zijn 151ste interland voor Kroatië stond hij samen met Inter-middenvelder Marcelo Brozovic aan de basis van de winnende goal van Mario Pasalic. De aanvallende middenvelder van Atalanta was in de 69ste minuut eerder bij de bal dan de Deense doelman Kasper Schmeichel, die zijn aanvoerdersband opnieuw aan Christian Eriksen had gegeven. Schmeichel was eerder in de wedstrijd nog wel belangrijk met reddingen op een kopbal van Andre Kramaric en een schot van Modric, maar Denemarken verloor en daarmee is de spanning in deze poule weer helemaal terug.

League A, poule 1

Oostenrijk - Frankrijk 1-1

Denemarken - Kroatië 0-1



Stand in de poule:

1. Denemarken 3 - 6

2. Oostenrijk 3 - 4

3. Kroatië 3 - 4

4. Frankrijk 3 - 2

League B, poule 2

Albanië - Israël 1-2



League C, groep 3

Azerbeidzjan - Slowakije 0-1

Belarus - Kazachstan 1-1



League D, groep 1

Moldavië - Letland 2-4

Andorra - Liechtenstein 2-1

Volledig scherm Christian Eriksen in duel met zijn oud-teamgenoot Marcelo Brozovic. © AP

