Media genadeloos, maar Bosz mag blijven bij Dortmund

Het toonaangevende sportblad weet evenmin hoe het verder moet met Dortmund. 'Terwijl het seizoen vordert, stort de boel in bij Dortmund. Op het einde is er alleen nog maar puinhoop over. Dortmund gaat turbulente tijden tegemoet.' Gisteren, voor aanvang van de derby tegen Schalke 04, stond het water Bosz al aan de lippen. Na een vliegende start in de Bundesliga - Bosz werd in september overladen met lof - droogde het plots op bij Dortmund. Ook in de Champions League vielen de resultaten dit seizoen erg tegen. Dus toen de Nederlandse trainer zijn ploeg gisteren op bizarre wijze een 4-0 voorsprong zag weggeven, moet hij geweten hebben hoe de Duitse media zouden reageren.

'Hulpeloos'

Bild vroeg zich na afloop af wat door Bosz heenging toen Naldo namens Schalke in blessuretijd de 4-4 maakte. 'Herkende Bosz het moment dat hij zijn baan kwijtraakte? Dortmund brak in de tweede helft, zoals het in de laatste weken al vaker brak. Is dit het einde van Bosz als coach van Dortmund?'



Nee, zo luidt het antwoord. Peter Bosz mag voorlopig blijven als trainer van Borussia Dortmund. Clubdirecteur Hans-Joachim Watzke sprak vandaag tijdens de algemene ledenvergadering zijn steun uit aan de geplaagde coach. ,,Ik verwacht van jou, Peter, en je team dat jullie er alles aan doen om weer in het juiste spoor te komen. We zullen sterker uit deze situatie komen'', zei Watzke. Dortmund speelt zaterdag een uitwedstrijd tegen Bayer Leverkusen.



Watzke stelde dat kwalificatie voor de Champions League van volgend seizoen voorop staat. De aanwezigen in de Westfalenhal lieten hun ongenoegen horen toen trainer en spelers de vergadering betraden. Er klonken fluitconcerten. ,,Ik heb me zaterdagavond net zo belazerd gevoeld als jullie'', zei Watzke tegen de ontevreden leden. Maar de directeur wilde nog niets weten van paniek. ,,We hebben in de Bundesliga slechts drie punten minder dan op hetzelfde moment vorig seizoen. We zitten nog in de buurt van de plaatsen die recht geven op Champions Leaguevoetbal.'' Over het optreden in die Europese competitie dit seizoen was Watzke duidelijk: ,,Twee punten halen in deze groep, met twee keer een gelijkspel tegen Nicosia, is gewoon slecht.''



De supporters van Schalke 04 waren gisteren hoe dan ook erg tevreden met Bosz als trainer van de aartsrivaal. Ze scandeerden na afloop op hatelijke wijze zijn naam.