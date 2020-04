Medische topman FIFA pleit voor geel bij spugen op de grond

Ook groepsknuffels bij het vieren van een doelpunt zijn vandaag de dag uit den boze. ,,Zoals de toestand vandaag is, is dat uitgesloten om te doen. De vraag is hoe de toekomst zal evolueren. Ik ben ook Madame Soleil niet, ik heb geen glazen bol. Ik denk en ik hoop dat we weer in een toekomst gaan komen waar menselijke gedragingen mogelijk zullen zijn, maar dat is momenteel zeker niet het geval.”



De laatste tijd gaan er steeds meer stemmen op omtrent voetballen met mondmaskers. D’Hooghe, en met hem ook enkele voetballers, betwijfelen of dit wel optimaal is. ,,Wat ik zie is dat men nu vanuit economisch oogpunt alle pogingen doet om zo snel mogelijk het voetbal te hervatten, en daar heb ik mijn bedenkingen bij. Ik heb in mijn lange loopbaan vaak de afweging moeten zien maken tussen economische en gezondheidsbelangen, en heel vaak helde dat over naar het economische. Maar als er één moment is waar de weegschaal moet overhellen naar gezondheid, dan denk ik dat het wel in deze ernstige omstandigheden is waar we nu in leven.”