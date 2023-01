Meer drama voor Chelsea na verlies bij Fulham, rode kaart voor debutant Joao Felix

Wout Weghorst staat voor droomtrans­fer: ook deze Nederlan­ders maakten het onmogelij­ke mogelijk

Wout Weghorst uit Borne, die straks bij Manchester United speelt. Het is een transfer die veel wenkbrauwen doet fronsen. Maar de spits, die via onder meer AZ, Wolfsburg en Besiktas in de top terechtkomt, staat niet eens voor de gekste Nederlandse transfer naar een Europese topclub. AD Sportwereld licht vijf opvallende voorgangers uit.

9 januari