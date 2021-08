Meer tegenslag voor Barcelona: spierblessure houdt Frenkie de Jong aan de kant

Buitenland­se media: PSG al begonnen aan onderhande­lin­gen met Messi

9:50 De inkt van het nieuws dat Lionel Messi gaat vertrekken bij FC Barcelona is amper opgedroogd of Paris Saint-Germain jaagt al op zijn handtekening. Er is volgens diverse bronnen zelfs al contact geweest met kamp-Messi en een foto van Neymar op Instagram voedt de geruchten alleen maar verder.