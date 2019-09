Meevaller voor De Boer na nieuws over blessure Martinez

De spits uit Venezuela leek zijn rechterknie te verdraaien toen hij nogal ongelukkig in botsing kwam met ploeggenoot Gonzalo Martinez. Hij moest per brancard van het veld. "Je vreest op dat moment het ergste", zei De Boer in Amerikaanse media. "Maar het ziet er nu toch niet zo slecht uit. We hebben goede hoop dat hij eerder terug is dan we aanvankelijk dachten, al is het nog te vroeg om precies te zeggen hoe lang het gaat duren." Hoewel Martinez nog steeds op krukken loopt, hebben medici al uitgesloten dat er iets mis is met zijn kniebanden.