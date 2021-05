Memphis Depay ontgoocheld en boos: ‘Heel triest om zo te stoppen bij Lyon’

Memphis Depay, die vrijdag in L’Équipe aankondigde dat hij Olympique Lyon deze zomer transfervrij de rug toekeert, oogde voor de camera van Canal+ aangeslagen: ,,Ik heb er geen woorden voor”, zei de bij Olympique Lyon vertrekkende aanvaller. ,,Ik ben verdrietig. Het is triest om hier op deze manier te stoppen. Ik speel sinds 2017 in Lyon, maar heb geen prijs gewonnen. Dat doet pijn. Deze stad zit voor altijd in mijn hart. Ik heb hier een onvergetelijke tijd gehad. Het liefst had ik de club anders willen verlaten.”