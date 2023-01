Memphis Depay traint al mee bij geplaagd Atlético Madrid: ‘We verwelkomen een topspeler’

Met samenvatting Swingend Napoli vernedert Juventus

Napoli is in Italië hard op weg naar de eerste scudetto sinds 1990. De ploeg van Luciano Spalletti vernederde vanavond in het eigen Stadio Diego Armando Maradona de Italiaanse recordkampioen Juventus (36 titels) met liefst 5-1.

13 januari