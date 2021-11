Memphis Depay van hel naar hemel bij FC Barcelona: ‘Hij verkleedde zich als Messi’

Ajax wacht heksenke­tel in Turkije: nergens meer decibels gemeten dan bij Besiktas

Ajax-fans en in Europa woonachtige supporters van Besiktas ontbreken vanavond in het Vodafone Park in Istanbul, waar het gigantisch kan spoken. ,,Steven Gerrard schreef het zelfs in zijn biografie. Hij had nog nooit zoveel lawaai in een stadion gehoord. Dat klopt ook. Nog nooit is er in een stadion 132 decibel gemeten. Bij ons wel, tijdens een duel met Liverpool in 2007. Dat is nog steeds een wereldrecord.”

24 november