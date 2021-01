Memphis Depay vier jaar in Frankrijk: alleen Mbappé bij meer goals betrokken

Memphis Depay maakte op 20 januari 2017 voor 16 miljoen euro de overstap van Manchester United naar Olympique Lyon. In Engeland kon de aanvaller de verwachtingen niet waarmaken. De aankoop van 34 miljoen euro scoorde in anderhalf jaar slechts zeven keer in 53 wedstrijden voor The Red Devils. In de Ligue 1 liet Depay zijn klasse de afgelopen vier jaar wel zien. Depay is inmiddels uitgebloeid tot aanvoerder en sterspeler van Les Gones, dat momenteel gedeeld eerste staat met Paris Saint-Germain.

Sinds de 59-voudig international in de Ligue 1 speelt, was alleen Kylian Mbappé bij meer doelpunten betrokken. Depay maakte 54 doelpunten en gaf 37 assists in 122 wedstrijden. Als we de doelpunten en assists lostrekken, gaf alleen Ángel Di María van PSG een assist meer dan de Nederlander. Voormalig PSG-spits Edinson Cavani (nu bij Manchester United) maakte elf doelpunten meer dan Depay, maar gaf zestien assists minder. Alleen het Franse wonderkind Kylian Mbappé was bij AS Monaco en Paris Saint-Germain bij meer goals betrokken. De inmiddels 22-jarige Fransman was sinds januari 2017 goed voor 88 doelpunten en 28 assists in iets meer dan honderd duels.

Meeste goals + assists sinds januari 2017 in de Ligue 1

1. Kylian Mbappé (AS Monaco en PSG) - 116

2. Memphis Depay (Olympique Lyon) - 91

3. Florian Thauvin (Olympique Marseille) - 86

4. Edinson Cavani (Paris Saint-Germain) - 81

5. Neymar (Paris Saint-Germain) - 79

Volledig scherm Alleen Kylian Mbappé was in de laatste vier jaar betrokken bij meer goals dan Memphis Depay. © AFP

Depay maakte op veel verschillende manieren zijn doelpunten. Hij is sinds januari 2017 de speler in de Ligue 1 met de meeste treffers van buiten het strafschopgebied (dertien stuks). Ángel Di María maakte er elf van buiten het strafschopgebied. Ook in het huidige seizoen gaat het Memphis Depay voor de wind. Hij staat met elf doelpunten op een derde plaats in de topscorerslijst, achter Mbappé en Stade Reims-spits Boulaye Dia (twaalf goals).

Hoe maakte Depay zijn goals in het shirt van Olympique Lyon?

Volledig scherm Memphis Depay. © EPA Eerste helft: 24

Tweede helft: 30



Links: 9

Rechts: 44

Hoofd: 1



Binnen de 16: 41

Buiten de 16: 13



Directe vrije trap: 4

Strafschop: 9



Thuis: 30

Uit: 24



Totaal: 54

In de 158 wedstrijden (in alle competities) die Memphis Depay speelde voor Olympique Lyon maakte hij 65 doelpunten. Een gemiddelde van 0,41 doelpunt per wedstrijd. Bij PSV maakte hij er 50 in 124 duels, waardoor zijn gemiddelde daar een procentje lager lag dan bij de Fransen; 0,40 goal per wedstrijd.

