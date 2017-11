Memphis Depay weer op dreef bij Lyon

Memphis Depay blijft in uitstekende vorm verkeren. De Oranje-aanvaller was nog voor de rust twee keer doeltreffend voor Olympique Lyon in het competitieduel met Nice (0-5). De aanvaller staat nu op acht goals in de Ligue 1. Dat is één treffer meer dan PSG-ster Neymar.