Mertens en Insigne helpen kwakkelend Napoli in slotfase langs Cagliari

Depay speelt met Lyon gelijk tegen Lille

23:09 Lille heeft in de Franse competitie rivaal Olympique Lyon op afstand gehouden. Het duel tussen de nummer twee en de nummer drie eindigde in 2-2. Met nog drie wedstrijden te gaan, is het verschil nog altijd zes punten in het voordeel van Lille. De nummer twee plaatst zich, met kampioen Paris Saint-Germain, voor de groepsfase van de Champions League. De nummer drie gaat naar de voorronde van het lucratieve toernooi.