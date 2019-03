Mertens, Milik en Younes scoren voor Napoli tegen Udinese

Drie van de vier goals van Napoli werden gemaakt door spelers met een verleden in de Eredivise. Amin Younes opende in de 17de minuut de score in Napels. Het was voor de 25-jarige aanvaller uit Düsseldorf zijn eerste goal in dienst van Napoli, waar hij vanavond zijn eerste basisplaats kreeg. Hij speelde tot op heden pas 51 minuten verdeeld over vier invalbeurten, nadat de ex-Ajacied lang geblesseerd was na zijn komst naar Napoli.