Mertens schiet Napoli langs Milan in spektakelstuk

De eerste twee doelpunten van Napoli kwamen op naam van de Pool Piotr Zielinski, die in de 53ste en 67ste minuut toesloeg. Invaller Dries Mertens zorgde in de tachtigste minuut voor de spectaculaire winst.



Voor beide trainers was het een speciale wedstrijd. Gattuso speelde jarenlang bij AC Milan met Ancelotti als trainer. Ze wonnen gezamenlijk onder meer twee keer de Champions League. ,,Carlo is meer dan een coach voor mij. Ik kan nog heel veel van hem leren. Als ik zwaar in de problemen zou zitten, zou ik hem als eerste bellen'', liet Gattuso vooraf weten.



Napoli staat na twee duels op zes punten, evenveel als titelhouder Juventus. AC Milan is na het eerste competitieduel nog puntloos.