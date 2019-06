Messi: Argentinië is geen kandidaat voor winst Copa América

Wat de Argentijnse sterspeler van Barcelona betreft hoeft men echter geen wonderen van het Argentinië onder leiding van bondscoach Lionel Scaloni te verwachten in Brazilië. ,,We verschijnen altijd met enthousiasme en verlangen aan de start, maar Argentinië zit middenin een proces van verjonging. Veel jongens speelden nog niet veel wedstrijden voor het nationale team. Voor velen is het zelfs het eerste toernooi. Natuurlijk gaan we proberen te winnen, maar we zijn geen kandidaat voor de eindzege.”



Volgens Messi komt er dus hoogstwaarschijnlijk geen tiende eindzege voor Argentinië, dat met negen Copa América-overwinningen recordhouder is. De laatste keer dat de Argentijnen het Zuid-Amerikaanse landentoernooi wonnen, was in 1993. In vier van de laatste vijf edities haalde het land wel de finale. In 2004 en 2007 werd verloren van Brazilië, de laatste twee edities (in 2015 en 2016) van Chili.



