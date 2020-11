Messi betuigt steun aan geopereerde Maradona: ‘We omarmen je van afstand’

Maradona maakt het ‘goed’ na hersenope­ra­tie van ruim een uur

16:59 In een kliniek in Buenos Aires is de vrijdag 60 jaar geworden Diego Armando Maradona vannacht met spoed geopereerd aan een bloeding in zijn hoofd. Uit een holte tussen het hersenvlies en de schedel verwijderde zijn lijfarts Leopoldo Luque een bloedprop die op de hersenen van de voormalige wereldster drukte. De operatie is succesvol en zonder complicaties verlopen, aldus Luque.