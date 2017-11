Messi blikt vooruit op WK-loting: 'Liever niet in poule met Spanje'

De Argentijnse voetbalploeg speelt zaterdag in de Russische hoofdstad een oefenduel tegen het gastland van het WK 2018. Argentinië is voor het WK ingedeeld in pot 1, Spanje in pot 2. Engeland. Colombia, Uruguay en Mexico zijn andere voetbalgrootmachten die in pot 2 zijn ingedeeld. De loting voor het WK is op vrijdag 1 december (18.00 uur) in het Kremlin in Moskou.