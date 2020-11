Messi eert Maradona met prachtige goal en toont shirt Newell's Old Boys

Messi speelde van 1994 tot 2000 in de jeugd van Newell's Old Boys uit Rosario, de club waar Maradona in 1993 slechts vijf officiële duels voor speelde. Messi was toen pas vijf jaar oud, maar zijn vader nam hem wel mee naar een van de wedstrijden die Maradona voor Newell's speelde. Het was niet een van de vijf competitieduels, maar een vriendschappelijk duel tegen Emelec uit Ecuador (1-0) op 7 oktober 1993 om de terugkeer van Maradona op de Argentijnse velden te vieren. Maradona maakte op fraaie wijze de winnende goal in die wedstrijd. Het zou zijn enige goal voor Newell's zijn en Messi was er dus getuige van op de tribune. De goal die Maradona die avond maakte, is vrijwel identiek aan de 4-0 van Messi van vanmiddag.