Messi en Suárez voorkomen nederlaag Barcelona na bizar duel met Villarreal

Na een kwart wedstrijd was er nog geen vuiltje aan de lucht voor Barça, waar Lionel Messi op de bank begon en zag dat het goed was. Na goals van Philippe Coutinho en Malcom deed Samuel Chukwueze nog wel iets terug, maar voor coach Ernesto Valverde was het nog geen teken zijn sterspeler de dug-out uit te sturen. Naast Messi zaten ook Gerard Piqué en Ivan Rakitic.



Die noodzaak was er wel toen Karl Toko Ekambi vijf minuten na rust voor de gelijkmaker tekende. Maar ook met Messi had Barcelona het verrassend moeilijk. Treffers van Vicente Iborra en Carlos Bacca zorgden voor een ongekende weelde in het Estadio de la Cerámica. Na de rode kaart voor Alvaro Gonzalez scoorde Messi nog wel schitterend uit een vrije trap, maar de Argentijn leek een pijnlijke nederlaag - pas de derde van het seizoen - niet meer te kunnen voorkomen. Dat deed Luis Suárez in minuut zes van de blessuretijd toch nog.



Barcelona leidt de Spaanse competitie nog ruim met 70 punten uit 30 duels, maar zag naaste belager Atlético Madrid (62 punten) wel twee punten inlopen. De nummer 2 klopte Girona eerder vandaag met 2-0. Diego Godín en Antoine Griezmann maakten de doelpunten in Wanda Metropolitano.



Villarreal blijft zeventiende.