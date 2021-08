Messi geniet bij presentatie in Parc des Princes: ‘Wil hier mijn vijfde Champions League winnen’

Messi won de Champions League in 2006, 2009, 2011 en 2015 met FC Barcelona, waarmee hij ook tien keer La Liga en zeven keer de Copa del Rey won. Voor Paris Saint-Germain is de Champions League het grote doel sinds de club uit de Franse hoofdstad in 2011 werd overgenomen door Qatar Sports Investments. Sindsdien waren er zeven landstitels, maar in Europa strandde de club steeds in de knock-outfase of finale. Met de komst van Achraf Hakimi (voor 60 miljoen van Inter), Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum en Messi (allen transfervrij) moet die droom nu eindelijk in vervulling gaan voor de Qatarese voorzitter Nasser El-Khelaifi.



Messi nam uitgebreid de tijd voor vragen van tientallen journalisten uit allerlei landen. ,,Barcelona was 21 jaar lang mijn thuis. Ik heb daar veel herinneringen, zowel goede als slechte. Maar de fans van Barcelona kennen mij. Ik ben iemand die wil blijven winnen en mee wil doen aan de top, dus ik denk niet dat ze teleurgesteld in mij zijn. Het lag buiten mijn macht”, zei Messi. ,,Ik heb nu dezelfde motivatie en opwinding als toen ik een kind was. Ik hou van spelen, hou ervan om te winnen en zal alles geven om dat te doen.”