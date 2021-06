Messi helpt Argentinië langs Uruguay van Suárez in Copa América

Het treffen tussen Argentinië en Uruguay was ook een ontmoeting tussen Messi en Luis Suárez. Waar Messi de wedstrijd naar zijn hand zette en met een assist belangrijk was, slaagde Suárez er aan de overkant niet in om te overtuigen. Zijn landgenoot Edinson Cavani kreeg in de slotfase nog meerdere kansen om gelijk te maken, maar slaagde daar niet in. Zo won Argentinië voor de zesde keer in tien ontmoetingen van Uruguay.



Argentinië gaat door de overwinning met vier punten aan kop in poule A. Wel moet het de eerste plek delen met Chili dat eerder op vrijdag met 1-0 van Bolivia won. Beide landen kwamen de eerste wedstrijd tegen elkaar uit en speelden toen 1-1 gelijk.



Messi werd uitgeroepen tot man van de wedstrijd. Nicolás Tagliafico zat op de bank. De Argentijnse linksback van Ajax veroorzaakte tegen Chili (1-1) een penalty en werd vervangen door Marcus Acuña. Lisandro Martinez zat niet in de wedstrijdselectie van Uruguay.