Messi: Higuaín is sleutel tot succes in Rusland

,,Hij moet mee naar Rusland, want hij is in mijn optiek de sleutel tot succes. Hij is een van de beste aanvallers van de wereld en dat laat hij wekelijks zien bij Juventus'', aldus Messi op de Argentijnse sportzender TyC.



De lobby is hard nodig, want bondscoach Jorge Sampaoli blijkt niet erg gecharmeerd van Higuain. Hij heeft in de laatste zeven interlands van de Argentijnen geen beroep op hem gedaan. ,,Die periode buiten de nationale ploeg heeft hem goed gedaan. Ik heb hem gesproken en hij ziet de zaken nu anders'', aldus Messi.



Argentinië plaatste zich ternauwernood voor de eindronde in Rusland. Het team is ingedeeld in een groep met het Nigeria, Kroatië en IJsland. De Zuid-Amerikanen wonnen twee keer het WK, in 1978 en 1986.