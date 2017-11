Messi: Ik moet beter op mezelf gaan passen

Robinho ontkent verkrachting en gaat in beroep

17:30 Robinho ontkent dat hij in Milaan een Albanese vrouw heeft verkracht. De rechter in Milaan veroordeelde gisteren de 33-jarige Braziliaan tot een gevangenisstraf van negen jaar. De voormalige middenvelder van AC Milan en Real Madrid gaat in beroep.