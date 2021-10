Messi krijgt Marseille-fan achter zich aan tijdens dribbel

In de eerste helft waren er twee afgekeurde doelpunten, maar het meest opmerkelijke moment van de wedstrijd deed zich voor in de 73ste minuut. Terwijl Lionel Messi in een dribbel op weg was naar het doel van Olympique Marseille, zat er plots een supporter van de thuisclub op sneakers achter hem aan.



De wedstrijd werd stilgelegd en de fan werd afgevoerd door de stewards. Fans van Paris Saint-Germain waren niet welkom in Marseille, maar toch was het weer een grimmig avondje in de rauwe havenstad in het zuiden van Frankrijk. Zo werd Neymar meerdere malen bekogeld toen hij zijn hoekschoppen nam. De kans is groot dat Marseille binnenkort weer tijdelijk in een leeg Stade Vélodrome moet gaan spelen, want de club is de afgelopen maanden al regelmatig gewaarschuwd door de Franse voetbalbond. Ook vanavond was er weer veel publiek op de tribunes.