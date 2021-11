Messi laat met zevende Gouden Bal Ronaldo achter zich als beste speler van hun generatie

Video Real Madrid en Inter naar achtste finales, Milan maakt nog kans na late goal tegen Atlético

Real Madrid heeft zich met Internazionale geplaatst voor de achtste finales in de Champions League. De ploeg van Carlo Ancelotti was in Tiraspol met 0-3 te sterk voor FC Sheriff. Eerder op de avond won Inter met 2-0 van Sjachtar Donetsk. AC Milan maakt ook nog kans op een plek in de achtste finales door de late goal van Junior Messias tegen Atlético Madrid: 0-1.

24 november