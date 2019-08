Messi lijkt op tijd fit voor duel met Real Betis

Zaakwaarne­mer Dost: Bizar dat Sporting Bas publieke­lijk besmeurt

20 augustus Tussen Sporting Clube de Portugal en Bas Dost komt het nooit meer goed. Na het statement van de club van de spits vandaag op de eigen website heeft het kamp-Dost vanavond hard teruggeslagen. In een verklaring hekelt Gunther Neuhaus de houding van Sporting. ,,Het is bizar dat Sporting zijn speler Bas Dost, de topscorer van de laatste drie seizoenen, in een statement publiekelijk besmeurt.”