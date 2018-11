Messi maakt rentree bij Barça, basisplek tegen Real Betis

Video Goal Hateboer luidt einde in van prachtige serie Inter

15:26 Internazionale heeft uit bij Atalanta Bergamo een pijnlijke nederlaag geleden in de Serie A. De ploeg van trainer Luciano Spalletti kreeg in de streekderby in Lombardije een pak slaag (4-1) en zag zo een einde komen aan een prachtige reeks van zeven overwinningen op rij. Hans Hateboer luidde met de openingsgoal van de thuisploeg de verliespartij van Inter in.