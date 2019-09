Messi mist mogelijk CL-duel met Inter

Video De Roon en Hateboer doen met Atalanta AS Roma pijn

21:05 Atalanta heeft in de Serie A een fraaie overwinning bij AS Roma geboekt. De ploeg van de Nederlandse basisspelers Hans Hateboer en Marten de Roon, die beiden weer in de voorselectie van Oranje zijn opgenomen, zegevierde in het Olympisch Stadion met 2-0.