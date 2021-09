Messi ontbreekt tegen Metz door knieblessure, clash met City mogelijk in gevaar

Over 48 uur zal Messi een nieuwe scan ondergaan, waarna er meer duidelijk zal zijn over de schade in zijn linkerknie. Messi speelde zondagavond tegen Olympique Lyon (2-1 winst) zijn derde wedstrijd voor Paris Saint-Germain, nadat hij eerder al meedeed in de uitwedstrijden bij Stade Reims (0-2) en Club Brugge (1-1). Tussendoor deed hij niet mee in de thuiswedstrijd tegen Clermont Foot (4-0), omdat hij laat terugkeerde uit Argentinië door de interlandperiode.



Messi werd zondagavond een kwartier voor tijd vervangen door Achraf Hakimi, waarna hij zijn coach Mauricio Pochettino geen hand gunde en hem boos aankeek. Door een goal van Mauro Icardi in de 93ste minuut werd de ploeg van Peter Bosz nog met 2-1 verslagen in het Parc des Princes.

PSG speelt zaterdagavond de thuiswedstrijd tegen Montpellier en volgende week dinsdag komt Manchester City op bezoek in het Parc des Princes voor de tweede poulewedstrijd in de Champions League. De sterrenploeg uit Parijs begon vorige week aan de poulefase met een 1-1 gelijkspel bij Club Brugge, terwijl Manchester City met 6-3 te sterk was voor RB Leipzig. PSG gaat aan kop in de Ligue 1 met achttien punten uit zes duels.

De Spaanse verdediger Sergio Ramos (35) traint na een blessure nog altijd individueel en ontbreekt ook tegen Metz. De Italiaanse middenvelder Marco Verratti hervatte vandaag de training.

De Franse sportkrant L’Equipe publiceerde vorige week nog een verhaal over het ‘XXL-salaris’ van Messi in Parijs, waar hij in drie jaar tijd 110 miljoen euro kan opstrijken als hij zijn contract uitdient. In zijn eerste contractjaar (dit seizoen) strijkt hij 30 miljoen euro op, volgend seizoen is dat 40 miljoen euro. Als hij de optie in zijn contract licht, zal hij nog eens 40 miljoen verdienen in zijn derde contractjaar. De stijging van 10 miljoen euro heeft hij te danken aan een loyaliteitsbonus.

