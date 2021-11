Messi verrast met zevende Gouden Bal en laat Lewandowski achter zich: ‘Ongelooflijk dat ik hier weer sta’

PSV heeft in de jacht op een goede serie vaker de geniali­teit van Mario Götze nodig

Doorgaan in de Europa League, dat is de doelstelling die PSV vanavond tegen Sturm Graz overeind wil houden. Daarvoor heeft de ploeg van Roger Schmidt de ervaren voeten van Mario Götze nodig, die op jacht moet naar een stabiele reeks wedstrijden in korte tijd.

25 november