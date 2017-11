Messi wist tot laatste moment niets van transfer Neymar

,,Ik zeg eerlijk: nee. Ik wist er niets van”, zegt de Argentijn in gesprek met ESPN. Messi wist van de opties die de Braziliaan had, maar hij hoorde naar eigen zeggen pas op het laatste moment dat de deal daadwerkelijk zou doorgaan.



,,Tot op de laatste dag van onze tour in de Verenigde Staten hebben we met hem gesproken, maar wisten we niks. Hij zei dat hij er nog niet over uit was en dat hij nog niet wist wat hij zou doen. Anderen zeiden dat ze het wisten, maar tot de laatste minuut hebben we op hem ingepraat.”



Onder anderen Xavi bracht eerder al naar buiten wél van de transfer te weten. In gesprek met de BBC zei hij dat Neymar op de bruiloft van Messi opbiechtte te willen vertrekken.



Op 3 augustus rondde Paris Saint-Germain de transfer van Neymar af, waarmee in totaal 222 miljoen euro was gemoeid. In Parijs is de Braziliaan voortvarend van start gegaan, met onder meer zeven doelpunten en vijf assists in zijn eerste acht competitiewedstrijden.