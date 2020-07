Messi zeker van zevende topscorerstitel na galashow Barcelona tegen Alavés

Messi topscorer Real Sociedad en Granada gaan Europa League in, Getafe en Valencia grijpen mis

0:11 Real Sociedad en Granada hebben zich op de slotavond van La Liga geplaatst voor de Europa League van volgend seizoen. Voor Granada, dat na tien speelrondes nog koploper was in Spanje, is het de eerste keer in de clubhistorie dat het zich plaatst voor Europees voetbal. Villarreal verzekerde zich eerder vanavond al van de vijfde plaats. Getafe en Valencia grijpen naast de tickets voor Europees voetbal.