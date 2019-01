Messi zet alle Europese recordschutters in de schaduw

OverzichtLionel Messi was al even topscorer aller tijden in Spanje, maar hij bereikte zondag weer een nieuwe mijlpaal. De vedette van Barcelona maakte tegen Eibar zijn 400ste competitiegoal. Met dat aantal steken de recordhouders uit de Europese topcompetities – en Nederland - schril af.

Duitsland - Gerd Müller (365)

Gerd Müller stond met zijn spreekwoordelijke neusje voor de goal jarenlang op eenzame hoogte in Europa, maar dat was voordat Messi de geschiedenisboeken herschreef. Toch zijn de cijfers van de spits van Bayern München nog altijd indrukwekkend. De Bomber der Nation, die net als Messi al zijn goals voor één club maakte, was tussen 1964 en 1979 liefst 365 keer trefzeker in 427 Bundesligaduels. Een Duits record dat niet zo snel verbeterd zal worden.

Volledig scherm Gerd Müller (r) haalt uit tegen Kaiserslautern. © IMAGO/OMNIPRESS

Engeland - Jimmy Greaves (357)

Voor het record van Jimmy Greaves geldt hetzelfde als voor dat van Müller. De kans dat er ooit nog iemand meer doelpunten maakt op het hoogste niveau in Engeland dan de voormalige spits van Chelsea, Tottenham Hotspur en West Ham is uiterst gering. Greaves maakte er tussen 1957 en 1971 in totaal 357 in de competitie die toen nog gewoon First Division werd genoemd. De meeste goals in de Premier League (sinds 1992) werden overigens gemaakt door Alan Shearer (260).

Volledig scherm Jimmy Greaves namens Spurs in 1967 in Glasgow tegen Celtic. © getty

Nederland - Willy van der Kuijlen (311)

De meeste eredivisiegoals werden gemaakt door Willy van der Kuijlen. En ook dat record zal nog wel even in de boeken blijven staan. Skiete Willy ramde tussen 1964 en 1981 – net zo makkelijk met links als rechts - 311 keer een bal tegen de touwen. Voor PSV was hij 308 keer trefzeker, waarna hij er in zijn nadagen ook nog 3 eredivisiegoals maakte voor MVV.

Volledig scherm Willy van der Kuylen (l) in actie tegen FC Amsterdam. © ANP

Frankrijk - Delio Onnis (299)

Landgenoot van Lionel Messi maar internationaal een stuk minder bekend. De in Italië geboren Argentijn Delio Onnis is vooral wereldberoemd in Frankrijk, waar hij tussen 1971 en 1986 uitkwam voor Reims, Monaco, Tours en Toulon. Stuk voor stuk bescheiden clubs waarmee hij zelden om de hoofdprijzen speelde. Des te knapper is het dat hij bijna 300 keer scoorde in de hoogste Franse divisie.

Volledig scherm Wim Kieft (m) wint in 1982 de Gouden Schoen als topscorer van Europa met 32 goals. Zilver is er voor Delio Onnis (l) en Kees Kist, die beide goed zijn voor 29 goals. © EPA

Italië - Silvio Piola (274)

Francesco Totti maakte in de 25 jaar die hij voor AS Roma speelde 250 goals in de Serie. Dat aantal was echter niet genoeg om topscorer aller tijden te worden van de Serie A te worden. Totti staat ‘slechts’ tweede achter Silvio Piola. De legendarische Italiaanse spits, wereldkampioen in 1938 maakte tussen 1929 en 1954 voor Pro Vercelli, Lazio, Torino, Juventus, en Novara 257 doelpunten.

Volledig scherm Silvio Piola, hier als speler van Juventus in 1946. © AFP