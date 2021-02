Met deze noodkrachten moet Liverpool het achterin doen tot Van Dijk weer fit is

Liverpool haalde op Deadline Day nog twee verdedigers naar Anfield, maar veel supporters van The Reds vragen zich sterk af of zij daadwerkelijk voor versteviging van de defensie kunnen gaan zorgen. Veel puntenverlies kan Liverpool zich echter niet meer veroorloven in de Premier League, waarin koploper Manchester City vier punten voorsprong heeft met een duel minder gespeeld. De ploeg van Pep Guardiola komt zondag op bezoek bij Liverpool, maar de titelverdediger speelt woensdagavond eerst nog thuis tegen Brighton. Daarna wachten voor Liverpool weer confrontaties met Leicester City, Everton en RB Leipzig in de achtste finales van de Champions League. Dit zijn de zes spelers waar Klopp de komende maanden uit kan kiezen. Mogelijk zijn Gomez en Van Dijk in de laatste weken van het seizoen weer beschikbaar.

Ozan Kabak (20) - Turks talent gehuurd van Schalke

Volledig scherm Ozan Kabak afgelopen zaterdag namens Schalke 04 in actie tegen Werder Bremen. © EPA Van de hekkensluiter van de Bundesliga naar de titelverdediger van de Premier League? Jazeker. Het zal voor Ozan Kabak waarschijnlijk ook een verrassing zijn geweest dat Liverpool in de zoektocht naar een nieuwe verdediger afgelopen week nog bij hem uitkwam. Kabak heeft met 77 duels voor Galatasaray, VfB Stuttgart en Schalke 04 al de nodige ervaring, maar met de club uit Gelsenkirchen presteerde hij al anderhalf jaar zeer matig. Schalke kreeg dit seizoen al 49 tegengoals in 19 duels, waarvan Kabak er 14 speelde. Liverpool huurt Kabak eerst een halfjaar voor 1 miljoen euro. Als de Engelse topclub tevreden is over het Turkse talent, neemt Liverpool hem voor 20 miljoen definitief over. Kabak hoopt komende zomer op een basisplaats op het EK, maar heeft met Merih Demiral (22, Juventus) en Caglar Söyüncü (24, Leicester City) geduchte concurrentie.

Ben Davies (25) - van middenmoot Championship naar de landskampioen

Stel je voor: Ajax zit in de defensieve zorgen en had op Deadline Day nog Sander Fischer overgenomen van Excelsior. Dat had voor flink wat verbazing gezorgd. Dat gebeurde dus ook in Engeland toen landskampioen Liverpool gisteren de 25-jarige Ben Davies overnam van Preston North End, de nummer elf van het Championship. Sepp van den Berg (19), die in anderhalf jaar pas vier duels in de hoofdmacht van Liverpool speelde, werd betrokken in de deal en maakt het seizoen op huurbasis af bij Preston. De linksbenige Davies speelde voor Preston 129 duels in het Championship, maar werd ook verhuurd aan clubs uit League One en League Two. Liverpool betaalde slechts 570.000 euro voor Davies, maar de vraag is of hij direct klaar is voor het grote werk tegen spitsen als Gabriel Jesus, Jamie Vardy en Dominic Calvert-Lewin.

Fabinho (27) - uitstekende opbouwer, maar geen pure verdediger

Volledig scherm Fabinho in duel met Marcus Rashford. © Pool via REUTERS De kans lijkt klein dat Klopp zijn twee aanwinsten direct veel gaat laten spelen, zeker niet samen. Twaalfvoudig Braziliaans international Fabinho zal de komende maanden dan ook nog steeds veel achterin te zien zijn. Van de 27 wedstrijden die hij dit seizoen al speelde, stond Fabinho al 21 keer centraal achterin. Op het middenveld heeft Klopp genoeg keuze en omdat Fabinho al enige ervaring had als verdediger (vooral als rechtsback) kwam hij begin dit seizoen achterin te staan na de blessures van Van Dijk en Gomez. Fabinho is een uitstekende opbouwer. Met een pure verdediger als Van Dijk, Gomez of Matip naast hem zou het in de meeste wedstrijden dan ook uitstekend werken, maar nu wordt er ook verdedigend veel gevraagd van Liverpool. Soms te veel, getuige de mindere resultaten van Liverpool dit seizoen.

Jordan Henderson (30) - als routinier wennen op nieuwe positie

Jordan Henderson stond de afgelopen weken ook al vijf keer centraal achterin. Voor hem is het volledig nieuw. De aanvoerder uit Sunderland speelde sinds zijn komst in 2011 al 387 wedstrijden voor Liverpool. De eerste 382 allemaal op het middenveld, de laatste vijf in het hart van de verdediging. Tegen Fulham (1-1) en Southampton (1-0 nederlaag) ging dat nog niet goed naast Fabinho, maar afgelopen week won Liverpool in Londen wel twee keer knap met Henderson achterin: op bezoek bij Tottenham Hotspur en West Ham United werd het 1-3. Wel stond Henderson toen naast Matip en Nathaniel Phillips, twee echte verdedigers. Aan zijn inzet en tactisch inzicht zal het bij Henderson niet snel liggen, maar zijn wendbaarheid en snelheid kunnen wel eens een zwakte zijn tegen razendsnelle spitsen als Jamie Vardy of Marcus Rashford.

Volledig scherm Jordan Henderson probeert de razendsnelle Marcus Rashford af te stoppen. © AP

Nathaniel Phillips (23) - handige stand-in, maar geen basiskracht

Volledig scherm Nathaniel Phillips in duel met West Ham-spits Michail Antonio afgelopen zondag. © AFP Nathaniel Phillips speelde dit seizoen tot nu toe vijf wedstrijden: drie zeges en twee gelijke spelen. Met hem achterin lijkt het dus wel goed te staan, maar toch is Klopp nog niet helemaal overtuigd van zijn kwaliteiten. De 23-jarige en 1,90 meter lange verdediger uit Bolton heeft van alles een beetje, maar heeft niet de topkwaliteiten die horen bij een speler van Liverpool. Vorig seizoen deed Phillips het goed op huurbasis bij VfB Stuttgart (promotie naar de Bundesliga), waarna Klopp besloot hem terug te halen naar Anfield. Handig voor erbij, maar voorlopig ook nog niet meer dan dat. Wellicht komt dat in de komende maanden nog.

Rhys Williams (19) - lang en talentvol, maar nog niet sterk genoeg

Volledig scherm Rhys Williams. © EPA De 19-jarige Rhys Williams is 1,96 meter lang, een goede opbouwer en kan uitstekend opbouwen. Hij mocht dit seizoen al twaalf keer meedoen van Klopp, waarvan zes keer in de Champions League: twee keer 1 minuutje tegen Ajax, maar ook vier basisplaatsen. Na zijn sterke optreden tegen FC Midtjylland (2-0 winst) op 27 oktober als invaller voor Fabinho na 30 minuten was Klopp enorm onder de indruk van Williams. Toch liet hij hem pas twee keer meedoen in de Premier League. In de FA Cup, waarin Liverpool onder Klopp steeds snel wordt uitgeschakeld, maakte Williams nog een flinke fout waarna Marcus Rashford kon scoren.



Williams is talentvol en lang, maar ook een beetje lanky. Slungelachtig dus. Maar daar kan hij aan werken. De gym in met Van Dijk, dan is hij over een paar jaar klaar om de verdediging van Liverpool te leiden.

Neco Williams (19) - vooral een optie op rechtsback

Rhys Williams en Neco Williams zijn geen familie, maar ze hebben genoeg overeenkomsten. Allebei zijn ze 19 jaar spelen ze al lang voor Liverpool. Rhys sinds zijn tiende, Neco sinds zijn achtste. Deze Williams komt uit Wrexham, in het noordoosten van Wales. Williams mocht dit seizoen al elf keer meedoen, net als vorig seizoen. Hij is opgeleid als rechtsback, maar daar heeft hij supertalent Alexander-Arnold (al sinds zijn zesde bij Liverpool!) voor zich. Met zijn snelheid kan hij de komende tijd echter ook wel eens een optie worden in het hart van de defensie.

Klopp heeft dus zeven opties voor zijn verdediging. Allemaal hebben ze hun kwaliteiten, maar toch zal hij met smart wachten op de rentree van Gomez en Van Dijk. De vraag is: doet Liverpool tegen die tijd nog mee om de prijzen? In februari wachten flink wat toppers.

Volledig scherm Sil Swinkels zet een sliding in op Neco Williams. © Pool via REUTERS