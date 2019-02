Met Vinícius Júnior zijn Reals spelplezier én resultaten terug

Solskjaer neemt niveau Paris Saint-Ger­main als voorbeeld

8:11 Een minuut of twintig mocht Manchester United hopen op een goed resultaat tegen Paris Saint-Germain op Old Trafford. Daarna namen de bezoekers de wedstrijd in handen en eindigde het eerste duel in de achtste finales van de Champions League in een 2-0-zege voor de Franse sterrenploeg, die nota bene Neymar en Edinson Cavani miste. ,,Dit is het niveau waar wij naartoe willen’', concludeerde ManUnited-coach Ole Gunnar Solskjaer. ,,We hebben het nu vooral over een plaats bij de top vier in de Premier League. Dat is één ding, maar we willen naar de echte top.’'