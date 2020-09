Met wie gaat Van de Beek straks een middenveld vormen bij United?

Donny van de Beek is gepresenteerd bij Manchester United, waar de 23-jarige middenvelder uit Nijkerkerveen een vijfjarig contract tekent. Op Old Trafford is er flink wat concurrentie voor de negenvoudig international van Oranje. Welke opties heeft coach Ole Gunnar Solskjaer komend seizoen op het middenveld?

Met de komst van Bruno Fernandes kwam Solskjaer vorig seizoen eindelijk tot een vast team, met de Portugees als aanvallende middenvelder in een 4-2-3-1 systeem. Als de Noor vasthoudt aan dit systeem, zijn er slechts twee plekken over op het middenveld. Met wie moet Van de Beek de strijd aan gaan?

Aanvallende middenvelders

Bruno Fernandes (25) - contract tot 2025

De spelmaker en strafschoppenspecialist, goed voor 12 goals in 21 duels in zijn eerste halfjaar bij United. De 25-jarige Portugees is de man die Manchester United weer écht liet voetballen en zal voorlopig dan ook zeker zijn van zijn plek. De grote vraag lijkt vooral: kan Van de Beek ook naast hem spelen, dus in een systeem met twee aanvallende middenvelders?

Volledig scherm Bruno Fernandes, een zekerheidje vanaf elf meter. © EPA

Juan Mata (32) - contract tot 2021

De linkspoot uit Spanje had op zijn 25ste al een WK, EK, Champions League en Europa League achter zijn naam staan. David Moyes haalde Mata in januari 2014 van Chelsea, dat hem voor 45 miljoen euro bereid was te laten gaan. Mata staat bij United inmiddels op 48 goals en 44 assists in 255 wedstrijden, waarmee hij de verwachtingen nooit helemaal waar heeft gemaakt. Toch is de Spanjaard al jaren zeer populair bij de spelers en supporters van United, waar hij volgend jaar transfervrij lijkt te gaan vertrekken.

Volledig scherm Juan Mata. © EPA

Jesse Lingard (27) - contract tot 2021

Kind van de club, maar Lingard heeft eigenlijk nooit de switch van talent naar belangrijke schakel kunnen maken. Na vier verhuurperiodes ging hij vanaf 2015 regelmatig spelen, maar zijn cijfers zijn niet best voor een aanvallende middenvelder, die ook als vleugelaanvaller kan spelen: 33 goals en 20 assists in 207 wedstrijden. Gaat United hem deze zomer nog verkopen om nog geld voor hem te kunnen krijgen?

Volledig scherm Jesse Lingard. © AFP

Andreas Pereira (24) - contract tot 2024

Geboren in het Belgische dorpje Duffel, maar eenmalige international (in 2018) van Brazilië. Manchester United nam Pereira in 2011 over van PSV, maar zijn grote doorbraak heeft hij nog niet beleefd op Old Trafford. Staat na 75 wedstrijden op vier goals en vijf assists, niet echt indrukwekkend voor een aanvallende middenvelder. Maar Pereira is een jongen die hard werkt en niet klaagt, dus Solskjaer zal hem er graag bij houden.

Volledig scherm Andreas Pereira. © REUTERS

Centrale middenvelders

Paul Pogba (27) - contract tot 2021

De man van 105 miljoen euro, het bedrag dat Manchester United vier jaar geleden overhad voor de Fransman om hem weer terug te halen na zijn succesvolle periode bij Juventus. Daar was Pogba in 178 wedstrijden goed voor 34 goals en 40 assists. Bij Manchester United kwam de wereldkampioen tot 32 goals en 33 assists in 164 wedstrijden, maar hij lag ook al vaak overhoop met zijn trainers. Verbindt hij zijn toekomst aan United? Met nog een jaar contract moet United snel een beslissing nemen, want de club zal Pogba volgend jaar zeker niet gratis de deur uit willen zien gaan.

Volledig scherm Paul Pogba, de man van 105 miljoen euro. © EPA

Nemanja Matić (32) - contract tot 2023

De 1,94 meter lange linkspoot werd drie jaar geleden voor 45 miljoen euro overgenomen van Chelsea, waarmee hij drie keer de Premier League won. Matić was nooit de snelste en zal er ook niet meer sneller op worden, maar met zijn ervaring, passing en inzicht is hij nog wel een belangrijke schakel in de verder vrij jonge ploeg van Solskjaer. Kan wellicht de controleur zijn in de rug van Fernandes en Van de Beek, die dan wel meer verdedigende meters zullen moeten maken dan in een systeem met twee controleurs.

Volledig scherm Nemanja Matic in duel met Phil Foden. © REUTERS

Scott McTominay (23) - contract tot 2025

International van Schotland, maar Scott McTominay werd gewoon geboren in Engeland en kwam op zijn vijfde (!) al bij Manchester United terecht. Maakte in april 2017 zijn debuut en staat na drie jaar op zeven goals in 84 wedstrijden in de hoofdmacht. Vanwege zijn sterke band met de club is hij populair bij de fans en ook Solskjaer is gecharmeerd van de 1,90 meter lange en dynamische middenvelder, dus ook dit is een geduchte concurrent voor Van de Beek. McTominay heeft de potentie om uit te groeien tot een sterke controleur, maar is liever een ouderwetse box-to-box middenvelder.

Volledig scherm Scott McTominay juicht na een goal op Old Trafford. © AP

Fred (27) - contract tot 2023

De Braziliaan kwam twee jaar geleden voor liefst 60 miljoen euro over van Sjachtar Donetsk, maar ook voor de 1,69 meter lange linkspoot weegt het prijskaartje zwaar. Gooit altijd een hoop energie in de strijd en past daarom goed in de Premier League, maar mist rust en overzicht aan de bal. Staat na 73 wedstrijden op drie goals en vijf assists, maar is toch vooral een man voor de duels en tackles. Zou in de rug van Van de Beek en Fernandes kunnen spelen, maar is niet de meest betrouwbare controleur die Solskjaer zich kan wensen.

Volledig scherm Fred zet een tackle in op Guillermo Varela van FC Kopenhagen. © EPA